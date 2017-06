Ford Focus RS krijgt pretpakket

De 350 pk sterke en vierwielaangedreven Focus RS is een referentie onder de hot hatches. Maar wat goed is, kan altijd nog beter worden, zei men bij Ford. Dus werden de technici en designers nog eens losgelaten op de sportiefste, krachtigste en snelste Focus om hem nog een beetje verder aan te scherpen.

En dat is best gelukt met enkele technische en esthetische ingrepen. Vooral het mechanisch sperdifferentieel zal de sportieve rijders kunnen bekoren, aangezien hiermee de rijervaring en het rijplezier naar een nog hoger niveau getild worden. Herinner dat de Forus RS over een Drift-modus voor gecontroleerd overstuur beschikt en hij met de Launch Control in 4,7 seconden van 0 tot 100 km/u sprint.

Verder onderging ook de aankleding van de Focus RS een sportieve restyling met als meest in het oog springende items de nieuwe, unieke Nitrous Blue koetswerkkleur, een mat zwart dak, een zwarte achterspoiler, zwarte velgen en tweekleurige Recaro kuipzetels. (Belga)