Ford Fiesta verkozen tot "Leasingcar 2018"

De Fiesta kon de jury overtuigen omwille van de lage Total Cost of Ownership (TCO) die de TDCi diesel- en EcoBoost benzinemotoren realiseren. Ook op valk van veiligheid en kwaliteit presteert de compacte Ford uitstekend. De Ford Fiesta kreeg ook een speciale vermelding van de jury voor zijn dynamische onderstel en het geboden rijplezier, met dank heeft aan het prima afstelwerk van het Ford Test Centre in Lommel. De verkiezing van de "Leasing Car of the Year" werd voor de 26ste keer georganiseerd en is de belangrijkste titel op de Belgische leasingmarkt. Deze onderscheiding is een mooie beloning voor de nieuwe Fiesta, die tal van geavanceerde rijhulpsystemen en connectiviteitsmogelijkheden biedt. Het huidige Fiesta gamma is het meest uitgebreide sinds het model meer dan 40 jaar geleden werd gelanceerd. Het aanbod omvat ook ST-Line- en Vignale-uitvoeringen. Het Fiesta-programma wordt binnenkort verrijkt met een sportieve 200 pk ST en de Fiesta Active, een crossover-versie met extra bodemvrijheid en een look die geïnspireerd is op SUV's. (Belga)