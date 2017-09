Ford Ecosport in het nieuw

De Amerikaanse versie kreeg vorig jaar al een opfrisbeurt, nu ondergaat de Europese variant een gelijkaardige behandeling. De Ford Ecosport kwam in 2012 op de markt en kreeg in 2015 al een eerste update. Nu ging men grondiger tewerk zodat we al bijna kunnen spreken van een tweede generatie van deze stoere crossover. De uiterlijke aanpassingen vallen meteen op door de hertekende snuit met nieuwe lichtblokken en een bredere en lagere grille, terwijl het koetswerk nu ook in een dubbele kleurstelling verkrijgbaar is met een andere tint voor het dak. Een extra sportieve toets wordt voortaan geleverd door de nieuwe ST Line-uitvoering.

Aan boord vallen de hoogwaardigere materialen, de nieuwe stoelen en het 8" scherm van Ford Sync 3 infotainmentsysteem op dat compatibel is met Apple Carplay en Android Auto. De Ecosport is voortaan ook verkrijgbaar met vierwielaandrijving, als alternatief voor de standaard voorwielaandrijving. Op vlak van motoren is er keuze uit versies op benzine of diesel. De 1,0 liter driecilinder EcoBoost (benzine) produceert 110 of 140 pk, terwijl naast de bekende 1.5 TDCi turbodiesel met 100 pk ook een gloednieuwe 1.5 EcoBlue van 125 pk aan het gamma wordt toegevoegd. De nieuwe Ford Ecosport loopt in Roemenië van de band en komt nog dit jaar op de markt. (Belga)