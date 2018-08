Ford bouwt 10 miljoenste Mustang

De Mustang was de voorbije vijftig jaar de best verkochte sportwagen in de Verenigde Staten. Sinds de officiële introductie op de Europese markt in 2015 werden er al 38.000 Mustangs verkocht op het Oude Continent. Vorig jaar werden er op 13 Europese markten overigens meer Mustangs verkocht dan Porsche 911 modellen. Dit is voor een groot stuk te verklaren door het aantrekkelijke prijskaartje van de Mustang, want die kost minder dan de helft van een Porsche.

De jubileumversie die zopas werd gebouwd, is een V8-versie met 460 pk in Wimbledon-wit. Het gaat om een cabrioversie met een zesversnellingsbak. Deze wagen brengt een hommage aan de allereerste Mustang (VIN 001) waarvan de V8-motor 164 pk leverde in combinatie met een drietrapsversnellingsbak, want die werd in precies dezelfde kleur gelakt.

De Mustang is voor Ford een emotioneel geladen product en hij wordt wereldwijd gewaardeerd. In de 54 jaar durende geschiedenis van het model werd hij al in San Jose (Californië) en Metuchen (New York) gebouwd. De eerste modellen verlieten in Dearborn (Michigan) de montageband.(Belga)