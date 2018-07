Finalisten Maztech 2018 bekend

Maztech is een tweejaarlijkse competitie die internationaal wordt georganiseerd om de beste Mazda-techniekers te bekronen. Op donderdag 28 juni vond bij Mazda Motor Belux in Willebroek de nationale finale plaats waarbij de vijf Belgische finalisten vijf opdrachten (in verband met diagnose, vaardigheid en procedures) moesten uitvoeren.

De vijf finalisten waren Kris en Francis Defrancq (van Garage Defrancq), Niels Gijselinckx (Garage Schelkens), Franky Willems (Garage Wille) en Carl Vandenberghe (Decocars). Na een spannende en inspannende voormiddag waren het uiteindelijk Francis Defrancq en Carl Vandenberghe die het haalden. Zij zullen dus op 15 tot 17 oktober ons land vertegenwoordigen op de Europese finale in Rome.(Belga)