Fiesta Sprint Cup België start dit weekend

Liefhebbers van deze discipline zullen de Ford Fiesta Sprint Cup Benelux cup waarderen die wordt georganiseerd door V-MAX Racing Management. Het gaat om een betaalbare raceformule waarin de Ford Fiesta ST-line 1.0 EcoBoost 140 zal aantreden. De wagens zijn nagenoeg standaard en ze zullen korte sprintraces rijden. De eerste manche wordt georganiseerd in het kader van de Superprix op het circuit van Zolder.

Op zaterdag worden de kwalificaties verreden en op zondag vinden de races plaats. Deze Ford Fiesta Sprint Cup is een nieuwe cupformule die voor jonge Belgische, Nederlandse en Luxemburgse talenten in het leven werd geroepen. Men mikt op jonge piloten die op zoek zijn naar een meer professionele, competitieve en vooral betaalbare formule. Een raceklare Ford Fiesta Sprint Cup kost 23.000 euro en door deze democratische prijs zal deze formule zowel in België als in Nederland erg succesvol zijn. De eerste manche staat gepland voor 30 juni en 1 juli op het circuit van Zolder. Voor de overige races doet men de circuits van Zandvoord, Spa en Assen aan.(Belga)