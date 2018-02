Fiat verkocht al 500.000 exemplaren van de 'grote' 500

De 500.000e Fiat 500L liep van de band in Kragujevac, de Servische fabriek van het merk. Het gaat om een 500L Cross met een 1.6 MultiJet 120 pk (een turbodiesel, nvdr.), een oranje koetswerk en een zwart dak. Dat is een belangrijke mijlpaal voor de gezinsversie in het 500-gamma, als je weet dat deze variant pas in 2012 op de markt kwam. De 500L kende een wat moeilijke start met zijn aparte look die duidelijk afwijkt van de kleine 500. Maar al snel scoorde hij toch zeer goed op de Zuid-Europese markten, vooral in Italië en Spanje.

Als belangrijke troeven biedt de 500L een ruim en aangenaam interieur, een positieve uitstraling en een aantrekkelijk prijskaartje. Vorig jaar kwamen dan de versies Cross en City Cross erbij, die het SUV-karakter verder in de verf zetten en de verkoop van de 'grote' 500 een nieuwe boost gaven. Verder kreeg de wagen steeds nieuwe technologie aan boord met de recentste evoluties van het Uconnect HD LIVE infotainmentsysteem met 7" touch screen, dat compatibel is met Apple Car Play en Android Auto. Fiat is zeer trots op zijn fabriek in Servië, want dit is één van de meest recente en modernste productiesites van de FCA Groep wereldwijd.(Belga)