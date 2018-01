Fiat Tipo viert 30e verjaardag

Bij zijn lancering 30 jaar geleden werd de Tipo als een innovatief concept beschouwd want het was één van de eerste voertuigen die volgens het principe van een "modulair platform" werd ontwikkeld, dat vandaag algemeen ingeburgerd is in de autoindustrie. Zo werd het chassis van de Tipo uit 1988 eveneens gebruikt voor andere modellen uit het Fiat-gamma zoals de Tempra die werd aangeboden in koetswerkvarianten met een koffer en als break.

De Tipo startte zijn carrière met vijf motorversies op benzine en diesel, maar ook met twee uitrustingsniveaus om aan alle behoeften op de markt te voldoen. Dat plaatje geldt 30 jaar later nog steeds met de huidige Tipo, die als 4- en 5-deurs en break, met zowel benzine- als dieselmotoren beschikbaar is. Een andere blikvanger in de jaren 80 was het befaamde digitale dashboard op de "Digit"-versie. Tenslotte had de Tipo ook zijn sportieve uitvoering, die werd aangedreven door een 2 liter 16v met 145 pk die toen voortreffelijke prestaties neerzette voor een wagen van 1180 kg. Intussen groeide dit model uit tot een collectors item!(Belga)