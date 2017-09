Fiat lanceert de Tipo S-Design

De nieuwe Fiat Tipo S-Design introduceert een nieuwe versie in Metropoli Grey - een exclusiviteit voor deze versie - maar het model is ook leverbaar in de kleuren Cinema Black, Amore Red, Gelato White en Colosseo Grey. De nieuwe versie is onmiddellijk herkenbaar dankzij zijn opvallende, brede radiatorrooster met accenten in Piano Black, dat de volledige voorkant omvat en uitloopt in de nog agressievere bi-xenonkoplampen met dezelfde afwerking. De bi-xenonkoplampen, die hun intrede doen op de Tipo-familie en standaard zijn in België, verhogen de prestaties met 30 procent in vergelijking met de traditionele lichten.

De interieurs ondergingen een volledige restyling met lederen en stoffen zetels in een nieuwe, aangenamer aanvoelende afwerking met een sterke, opvallende persoonlijkheid. De Tipo S-Design heeft ook recht op de nieuwste multimediatechnologie, zoals de jongste generatie van het Uconnect HD LIVE-systeem met een 7" capacitief aanraakscherm met hoge resolutie dat net als een moderne tablet met veeg- en knijpbewegingen werkt. Eveneens standaard is de UConnect Link met Apple CarPlay en Android AutoTM. Verder horen ook een regensensor en een lichtsensor bij de basisuitrusting.

Het motorenaanbod bestaat uit de 1.4 T-Jet-benzinemotor en de 1.6 Multijet turbodiesel met 120 pk. Alle motoren worden gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak of een automatische DCT-transmissie met dubbele koppeling. De prijslijst begint bij 21.190 euro.(Belga)