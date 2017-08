Fiat Ducato 4x4

De Fiat Ducato is een bestelwagen die door vele vaklui wordt gebruikt maar het is ook een ideale basis voor liefhebbers van recreatieve auto's en zwerfwagens. Op Europees niveau is de Fiat Ducato één van de best verkopende modellen in deze sector die dit jaar goed zal zijn voor 105.000 voertuigen, meteen een stijging van 10% vergeleken met 2016. Fiat professional is dus een belangrijke speler in dit segment en daarom tonen ze vandaag hun topmodel: de Ducato 4X4 Expedition 2017. Dit is de oplossing voor wie extra bewegingsruimte wil of voor de meer avontuurlijke zielen. Deze Ducato Expedition krijgt een permanente vierwielaandrijving en geniet extra bodemspeling zodat hij ook over niet-geasfalteerde wegen kan rijden en op plaatsen geraakt waar een gewone bestelwagen niet komt. Deze vierwielaandrijving zal uiteraard op tal van andere modellen uit het Ducato-gamma beschikbaar zijn.(Belga)