Fiat 500 Spiaggina is klaar voor strandpret

Precies op de verjaardag van de Fiat 500 maakt de iconische "Spiaggina" zijn herintrede aan de Europese stranden. Het 500-model wordt door Fiat nieuw leven ingeblazen met de nieuwe speciale reeks "Spiaggina '58", die in een beperkte editie van 1.958 stuks wordt geproduceerd, als eerbetoon aan het geboortejaar van de eerste "Spiaggina", met fraaie designkenmerken en een rijkelijke standaarduitrusting.

Fiat viert zowel de verjaardag van de legendarische kleine auto als de 60e verjaardag van zijn eerste speciale reeks, de onvergetelijke 500 Spiaggina uit 1958, die al snel een symbool van de "Dolce Vita" werd. Voor deze twee belangrijke data brengt Fiat ook hulde aan het geheim van de eeuwige jeugd van de 500: zijn vermogen om zichzelf voortdurend te vernieuwen, ook met speciale reeksen, zonder ooit zijn eigenheid te verliezen.

Bovendien hebben twee andere Italiaanse topdesigners - Garage Italia en Pininfarina - ter gelegenheid van de dubbele verjaardag de prachtige "Spiaggina by Garage Italia" showcar ontworpen. Dit gebeurde op basis van een Fiat 500C, met unieke, verfijnde kenmerken die de geest van die onvergetelijke jaren opnieuw interpreteren voor de wereld van vandaag. De 500 Spiaggina '58 is nu in het Fiat-netwerk verkrijgbaar.(Belga)