Fiat 500 L krijgt facelift

Hoewel de wagen veel groter is geworden dan zijn voorganger uit de jaren vijftig maken de vorm van de motorkap, het radiatorrooster en de koplampen zijn afkomst duidelijk. De constructeur voorziet de vernieuwde versie van nieuwe bumpers en een aangepast radiatorrooster. Hij is leverbaar in drie koetswerkvarianten: Cross, Urban en Wagon. De Cross gaat de avontuurlijke toer op en krijgt heuse SUV-trekjes door de beschermers van de wielkasten en de iets grotere bodemspeling. Hoewel er geen vierwielaandrijving wordt voorzien, krijgt hij elektronisch gestuurde rijhulpprogramma's (Normal, Traction+ en Gravity Control) die hem extra tractie moeten verschaffen. De Urban-versie is ideaal voor stadsgebruik en komt met een rijke uitrusting en vooral tal van personaliseringsmogelijkheden. Deze versie wordt ook geleverd met het Uconnect HD Live 7 inch aanraakscherm voor de nodige connectiviteit. De derde telg van het gamma is de Wagon en dat is één van de weinige modellen in dit segment die zeven zitplaatsen biedt.(Belga)