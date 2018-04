Fiat 500 en Panda zijn te zien in het Triennale Design Museum van Milaan

Sommige automodellen schrijven autogeschiedenis omwille van hun innovatieve technologie of concept. Andere maken naam door het dagelijkse leven van een generatie of een land te beïnvloeden. Slechts weinig auto's lukken erin om technologie en gevoel te verzoenen om vervolgens symbool te staan voor de periode waarin ze hoogtij vierden. Sommige auto's zijn hierin gelukt en in die zin zijn het meesterwerken op vlak van industriële geschiedenis.

Twee goede voorbeelden hiervan zijn de Fiat 500 en de Fiat Panda. Vooral het verhaal van de 500 is bijzonder interessant, want hij werd ontwikkeld door de grote ingenieur Dante Giacosa. De Nuova (nieuwe, nvdr.) 500 was de opvolger voor de vooroorlogse 500 die als Topolino (Italiaans voor Mickey-Mouse, nvdr.) door het leven ging. Hij maakte het verschil met vier zitplaatsen, een luchtgekoelde tweecilindermotor achterin en onafhankelijke ophanging op de vier wielen. Van deze Nuova Cinquecento werden bijna 4 miljoen exemplaren gebouwd, verdeeld over 5 generaties en de productie werd in 1975 stopgezet. De carrière van de Panda startte midden jaren zeventig. Het was de bedoeling om een nieuwe voorwielaandrijver te bouwen die naast de Fiat 126 en 127 zou bestaan. Het moest vooral een functionele auto worden die binnenin erg veel ruimte zou bieden.

De eerste serie van de Fiat Panda mat 3,38 meter, had drie deuren en een neerklapbare achterbank die desgewenst ook kon worden gedemonteerd. Hij bood plaats aan vijf inzittenden en onder de motorkap was er keuze uit een 650 cc grote tweecilinder van de Fiat 126 (30 pk) die Panda 30 werd gedoopt. Er bestond ook een moderne viercilinder van 903 cc die bij de Fiat 127 werd geleend (Panda 45). Bij ons werd enkel deze versie verkocht en ze bleek bijzonder succesvol.

Van deze eerste generatie Panda werd eveneens een vierwielaangedreven versie verkocht. Het ging om een inschakelbare vierwielaandrijving die in samenwerking met het Oostenrijkse specialist Steyr-Puch werd ontwikkeld. Zelfs vandaag kom je in bergachtige streken nog vroege exemplaren van deze Panda 4x4 tegen. Ze waren vooral efficiënt in de sneeuw omwille van hun lage gewicht.(Belga)