Fiat 124 Spider: Oude liefde in een nieuw kleedje

Wat voor een vrouw haar eerste liefje is, is een voor man zijn eerste auto. In mijn geval was dat een Fiat 124 Sport Spider, in een zeldzame blauwe kleur, ontworpen en gebouwd door de carrozzeria Pininfarina. Onder de motorkap zat een pittige 1438 cc motor, goed voor 90 pk.

Het weerzien vorige week was emotioneel. Het voelde aan als terug thuiskomen. Vorig jaar was het precies vijftig jaar geleden dat de eerste Fiat 124 Sport Spider van de band rolde in de fabriek van de bekende Italiaanse designstudio Pininfarina. Het ontwerp van de 124 Spider was van de hand van Tom Tjaarda, heb ik mij laten vertellen. Ik heb de man nooit ontmoet, dus wens ik hem bij deze - weliswaar met een halve eeuw vertraging - alsnog proficiat. Want zijn creatie is tot op vandaag een blikvanger gebleven.

Authentiek design en moderne technologie

Toen de uitnodiging in de bus viel voor een kennismaking met de nieuwe generatie heb ik niet lang getwijfeld. Dat Fiat voor de make-over van de 124 Spider leentjebuur heeft moeten spelen bij het Japanse Mazda, het zij zo. Synergiën tussen verschillende automerken zijn dagelijkse kost geworden. De structuur, het interieur en de ophanging zijn copy-paste van de MX-5, de motor en het koetswerk zijn van Italiaanse origine. Ook aan de ophanging en versnellingsbak is gesleuteld om de Fiat 124 Spider toch een minimum aan authenticiteit te garanderen.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Alfa Romeo de opvolger van de Fiat 124 Sport Spider zou bouwen, in nauwe samenwerking weliswaar met Mazda. De Japanse constructeur heeft met de MX-5 op een overtuigende wijze bewezen hij in staat is om een vervolg aan een succesverhaal te breien. Maar van dat oorspronkelijke plan daar kwam uiteindelijk niks in huis. Om dure schadeclaims te voorkomen, besliste Fiat-baas Sergio Marchionne om de nieuwkomer onder het Fiat-merklabel uit te brengen. Dat gebeurde weliswaar met een jaartje vertraging in vergelijking met de Mazda MX-5.

Origineel versus kopie

Meestal wekt het afkooksel van een origineel recept of ontwerp weinig begeestering op, zeker wanneer het gaat om een kopie van een magistraal ontwerp. Met de Fiat 124 Spider is dat anders. Die meet 4,05 meter en is dus 14 cm langer dan zijn donor, het verschil zit in de overhang voor- en achteraan. De wielbasis (2,31 m) bleef ongewijzigd. De combinatie met de achterwielaandrijving levert extra rijplezier op. De 124 Spider heeft een voorspelbaar weggedrag en laat zich zonder problemen door de moeilijkste bochten sturen.

Het pookje bedient een 6-versnellingsbak, de verhoudingen zijn wat langer gespreid dan bij de MX 5. Hoewel een automatische versnellingsbak verkrijgbaar is, geef ik voor één keer de voorkeur aan een handgeschakelde versie. Het grote verschil tussen de Fiat 124 Spider en Mazda MX-5 zit hem in de Multiair 1.4 turbobenzinemotor (140 pk, 240 Nm). In de Abarth-uitvoering levert de motor een vermogen van 170 pk, een combinatie die tot de verbeelding spreekt.

Maar zelfs met de 140 pk van de normale versie rijdt de Fiat 124 Spider verrassend vlot: in 7,5 seconden van 0 tot 100 km/u en een topsnelheid van 215 km/h zijn behoorlijke prestaties (gemiddeld verbruik van 6,2 l/100 km). Temeer omdat je in de auto de indruk hebt dat je fors sneller onderweg bent dan de snelheidsmeter in werkelijkheid aangeeft. Daar draagt natuurlijk ook de dubbele uitlaat toe bij.

Weinig plaats voor lange benen en geen opbergvakken

De kap laat zich handmatig openen in geschatte twee seconden: loslikken en naar achter kantelen en klaar is Kees. Rijd je sneller dan 100 km/u krijgt de wind vrij spel en ontstaat er een storende turbulentie. Ook met de kap dicht laat de wind van zich horen. Desondanks lukt telefoneren met de kap open, door de oordeelkundig in de hoofdsteun ingebouwde luidsprekers.

Binnenin biedt de 124 Spider (te) weinig ruimte voor wie langer is dan 1,80 meter. Ronduit storend is de afwezigheid van opbergruimte: geen handschoenkastje vooraan, geen bergvakken in de deuren, één minuscuul opbergvakje in de middenconsole en één afsluitbaar opbergvak tussen de stoelen. In de kleine koffer (140 liter inhoud) kan je één weekend- en één computertas kwijt. De Fiat 124 Spider is een sportieve roadster maar geen auto waarmee je op vakantie vertrekt.

De goedkoopste 124 Spider kost 27.590 euro; de Lusso-uitvoering omvat een lederen interieur, 17 duim lichtmetalen velgen, mistlampen vooraan en een automatische airco. De optielijst bevat nuttige packs zoals als het radio 7"-pack (1.000 euro voor een audiosysteem met touchscreen, bluetooth en DAB), het Premium-navigatiepakket (met keyless entry, GPS en een achteruitrijcamera voor een schappelijke 650 euro) en het Visibility pack (regensensor, LED-koplampen voor 1.200 euro). Voor een automatische versnellingsbak moet je 2.000 euro extra neertellen.

Dolce vita

Vergelijken we de Fiat 124 Spider met de Mazda MX-5 dan gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de Italiaanse krachtbron meer rijplezier oplevert, dat de 124 Spider comfortabeler rijdt, chiquer uitziet en luxueuzer aanvoelt. Een hard verdict, maar een oordeel dat niet is gebaseerd op vooroordelen. In dit prijssegment moeten de Fiat 124 Spider noch de Mazda MX-5 concurrentie vrezen van andere merken. Vergelijkbare modellen van Duitse makelij zijn fors duurder.