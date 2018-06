Ferrari 488 Pista Piloti

Inderdaad, enkel racepiloten die met een Ferrari actief zijn, maken kans om één van de exemplaren van de 488 Pista Piloti te 'mogen' kopen. Exclusiviteit op vier wielen ten top, zeg maar. Daardoor zal deze 488 Pista Piloti wellicht zeker tot een collectors-item uitgroeien.

Deze fraaie bolide is gebaseerd op de 'gewone' Ferrari 488 Pista die onderhanden werd genomen door de 'Tailor Made' afdeling van de constructeur. Die haalde zijn inspiratie bij de 488 van AF Corse, het team dat de LM GT Pro-titel behaalde in het Word Endurance Championship (WEC) 2017. Zo werd het koetswerk uitgedost in de stijl van hun wagen. Naast rood, kan eveneens voor een blauwe, zwarte of zilveren lakkleur gekozen worden.

Ook het interieur kreeg een behandeling waarbij de Italiaanse driekleur prijkt op de alcantara-bekleding van de kuipstoelen en de schakelpeddels. Op technisch vlak werd er niets gewijzigd, want voor de aandrijving zorgt nog steeds de 720 pk sterke 3,9 liter V8 Biturbo.(Belga)