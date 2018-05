Fedemot adviseert Waalse gemeentebesturen

Het handvest is niet dwingend, het is een uitnodiging voor gemeentes om bepaalde maatregelen te nemen, waarbij ze rekening houden met de veiligheid van bestuurders op gemotoriseerde tweewielers bij de aanleg van de openbare infrastructuur. Een belangrijk pijnpunt in deze is het gebruik van aangepaste wegbekleding en de vorm van snelheidsremmers. De keuze voor een wegdek dat niet te glad is en wegmarkeringen is cruciaal. Verder is het belangrijk dat de bestaande wegen ook correct worden onderhouden, vooral wanneer er putten of scheuren in het wegdek zijn, want op dat vlak is er nog heel wat werk aan de winkel. De Luikse VZW wil voornamelijk aangepaste infrastructuur, maar wil bij de verkozenen ook aandacht wekken voor de veiligheid van de zwakkere weggebruikers zoals motor- en scooterrijders. Grote Europese steden hebben overigens al getoond dat gemotoriseerde tweewielers een belangrijke schakel kunnen zijn om de mobiliteit een stuk efficiënter te maken. Bovendien vallen niet alleen de grote steden ten prooi aan files die steeds langer worden en frequenter voorkomen. Het handvest werd vorige week naar 262 burgemeesters gestuurd en binnen enkele weken kennen we de reacties. Meer info via www.fedemot.be.(Belga)