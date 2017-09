Expo 50 jaar AMG in Autoworld

Het Duitse automerk AMG werd in 1967 opgericht in een oude molen in Burgstall, in de buurt van Affalterbach, waar ook al snel de eerste fabriek gebouwd wordt. Een eerste succes liet niet lang op zich wachten. Tijdens de 24 Uren van Spa Francorchamps in 1971 eindigde de 400 pk sterke 300 SEL bestuurd door het duo Heyer-Schickentanz als tweede in zijn categorie.

Het tunen van auto's, de belangrijkste activiteit van het bedrijf, zorgde vooral voor een wereldwijde reputatie. In 1990 sloten Mercedes-Benz en AMG dan ook een overeenkomst, waardoor de auto's ook in de showrooms van de Duitse constructeur konden verkocht worden. De zaken liepen als een trein, onder meer dankzij de talrijke racesuccessen. In 1999, werd Daimler Benz meerderheidsaandeelhouder van AMG alvorens het bedrijf volledig op te kopen in 2005.

In de DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) boekte AMG de voorbije 25 jaar maar liefst 13 pilotentitels en zes merkentitels. Daarnaast scoorden de AMG-bolides ook overwinningen in verscheidene GT-klassen. De safety car tijdens de Grote Prijzen Formule 1 is trouwens ook een Mercedes AMG. Een weetje is dat de naam AMG verwijst naar de twee oprichters: Hans Werner Aufrecht en Eberhard Melcher, terwijl de "G" wordt ontleend aan de geboorteplaats van Aufrecht, Grossaspach. (Belga)