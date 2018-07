Exige 430 eert F1-verleden Lotus

De speciale reeksen behoren tot de zogenaamde "Celebration Cars" op basis van de Exige Cup 430. Zij werden door Lotus Exclusive onder handen genomen en verwijzen naar de succesvolle F1-wagens uit de gloriejaren van het Britse sportwagenmerk, die door stichter Colin Chapman ontworpen werden.

Het begon met de Type 25 uit 1962 en nu komen daar ook de Type 49 uit 1968 en de Type 79 uit 1978 bij. Steeds in een decoratie geïnspireerd op de kleurstelling van de originele F1-wagens. Als basis gebruikt Lotus de Exige Cup 430 die wordt aangedreven door de 3,5 liter-V6 met supercharger die goed is voor 435 pk en 440 Nm koppel. Hiermee lukt een spurt van 0 naar 100 km/u in 3,2 seconden en loopt de topsnelheid op tot 290 km/u. (Belga)