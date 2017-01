Exclusieve optiepakketten voor luxewagens duurder dan nieuwe budgetauto

Het weekje proefrijden met de BMW 740Le xDrive iPerformance leverde gemengde gevoelens op. Aan de ene kant bestond er grote voldoening over het sublieme rijcomfort, de zeer luxueuze afwerking en de indrukwekkende prestaties. Alles lijkt zo vanzelfsprekend, pure verwennerij. Een grote BMW getuigt van een hoge maatschappelijke status, alleen al door zijn hoge prijs maar hij is geen auto die de buren de ogen uitsteekt. Zeker de plug-in hybrid versie niet, die met een CO 2 -uitstoot van 49 g/km bijdraagt aan een gezonder leefklimaat. Het zuiver elektrisch rijbereik bedraagt zo'n 40 km, in optimale omstandigheden. Het voertuigconcept is ook belastingtechnisch een meevaller, de eigenaar geniet van maximale fiscale aftrekken.

Aan de andere kant, zo'n hoogtechnologische auto is niet goedkoop. In zijn basisversie kost de BMW 740Le xDrive iPerformance 89.008,26 euro, exclusief BTW. Wie zo veel geld uitgeeft, wil aan zijn dienstwagen graag een persoonlijke touch geven. En dat kost extra geld, en niet een klein beetje. In het geval van onze testwagen bedroeg de prijs van de opties 21.549, 58 euro, exclusief BTW. De optie 'Ultimate Luxury' kost 12.396,69 euro, in ruil voor comfortzetels vooraan met elektrische regeling, adaptive LED headlights, driving assistant plus, surround view, head-up display, DAB-tuner en Harman/Kardon surround sound system. 12.396,69 euro, daar koop je een nieuwe Skoda Citigo, Opel Karl of Renault Twingo voor.

Breitling uurwerk voor 150.000 euro

Denk niet dat BMW een alleenstaand geval is. Een vergelijkbaar uitrustingsniveau (Premium Plus Pack en Technology Pack) voor de Mercedes S-klasse kost 17.061 euro. Vink je ook de optie AMG Line aan, komt daar nog eens 7.634 euro bij. Voor die prijs heb je ook een nieuwe Mercedes A-klasse.

Nog luxueuzer en nog duurder gaat het eraan toe bij de Audi A8 L W12. De optielijst vermeldt een zogenaamd 'Exclusive Concept' voor de prijs van 29.500 euro. In ruil zijn de zetels overtrokken met eersteklasleder. Voor hetzelfde bedrag kan je echter een nieuwe en goed uitgeruste Audi A3 voor je vrouw of kindlief kopen. Het valt op dat de prijs van de accessoires en optiepakketten vaak afhankelijk is van het marktsegment. Hoe duurder de auto, hoe duurder de opties.

Bentley- en Rolls Royce-klanten weten daar alles van. Spreken we bij Audi, BMW en Mercedes nog in termen van duizenden euro's, lopen de prijzen bij Bentley en Rolls Royce in de tienduizenden euro's. Zo kost een speciaal Breitling-uurwerk in de Bentley Bentayga zegge en schrijve 150.000 euro. Daar koop je in Spanje een appartement voor, met zicht op zee.