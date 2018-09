Europees Parlement verdeeld over uitstootnormen auto's

Om de klimaatafspraken van Parijs te halen, heeft de Europese Commissie voorgesteld om de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenwagens en bestelwagens tegen 2030 met 30 procent te verminderen. Tegen 2025 zou de gemiddelde uitstoot al met 15 procent moeten dalen.

In het Europees Parlement staan twee kampen tegenover elkaar. De christendemocratische en conservatieve fracties van EVP en ECR aanvaarden de norm die de Commissie voor personenwagens naar voren schoof, maar willen de druk op de producenten van bestelwagens verlichten (10 pct in 2025 en 20 pct in 2030). Hun voorstellen stuiten op verzet bij socialisten, liberalen, groenen en uiterst links. Zij pleiten voor sterkere inspanningen. De autobouwers zouden de uitstoot tegen 2025 met 25 procent moeten indijken, en tegen 2030 met 50 procent.

Naast de nieuwe uitstootnormen bevat het voorstel van de Commissie ook een bonussysteem voor constructeurs die veel auto's produceren die geen of nauwelijks CO2 uitstoten. Ook over dat systeem bestaat er nog verdeeldheid tussen beide kampen in de milieucommissie, die met Mark Demesmaeker (N-VA), Ivo Belet (CD&V), Frédérique Ries (MR) en Bart Staes (Groen) een sterke Belgische vertegenwoordiging heeft. (Belga)