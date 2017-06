Elise Cup 250 is sterkste viercilinder ooit van Lotus

Met dat vermogen is de Elise Cup 250 de krachtigste Lotus met viercilinder ooit, want tot hiertoe liep het aantal pk's tot maximaal 220 eenheden op. De 1,8 liter viercilindermotor produceert 246 pk en 250 Nm. Met een pluimgewicht van 884 kilogram levert dat schitterende prestaties op: de sprint van 0 tot 100 km/u lukt in 4,3 seconden en de topsnelheid bedraagt 248 km/u.

Uiteraard draait het hier niet enkel om de pk's en de sprintcijfers, want deze Elise Cup 250 is ook een echt scheurijzer om je uit te leven op een circuit. Om een goede wegligging te verzekeren werd een extra grote achterspoiler gemonteerd die 125 kilogram neerwaartse druk levert bij een snelheid van 225 km/u.

Meteen werd ook het uiterlijk van de Elise wat opgesmukt met de elementen van de restyling die al eerder opdoken bij de Sprint en de Sport, met een bredere grille in de neus, hertekende lichtblokken en koelopeningen en fraaie velgen. Het plaatje wordt compleet gemaakt met enkele flashy koetswerktinten en een alacantara bekleding van het interieur met rode of gele stiksels.(Belga)