Elektrische Partners voor de Britse post

Het Britse Royal Mail neemt 100 elektrische Peugeot Partner bestelwagens in gebruik. Eind juli hebben Royal Mail en PSA een akkoord bereikt over de aankoop van elektrisch aangedreven Peugeot Partners. Deze wagens zullen vanaf december worden ingezet en er komt ook de nodige laadinfrastructuur in de postkantoren.