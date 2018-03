Elektrische Jaguar I-Pace is concurrenten te snel af

26 maart 2008 is een historische dag in de geschiedenis van Jaguar Land Rover. De steenrijke Indiase staalmagnaat Ratan Tata betaalde 1,45 miljard euro aan Ford Motor Company voor de overname van Jaguar Land Rover. Hiermee kwam een einde aan de lijdensweg van voornoemde roemrijke Engelse automerken.

De Tata-topman liet geen twijfel bestaan over zijn plannen met JLR. 'Ik zal er alles aan doen om de competitiedrift van Jaguar en Land Rover te vrijwaren en hen verder te ontwikkelen met respect voor hun identiteit.'

Wedergeboorte Jaguar Land Rover is zonder pijn verlopen

We zijn intussen tien jaar verder en het eertijds zieltogende JLR is springlevender dan ooit. Sterker nog, JLR behoort opnieuw tot de wereldtop en geeft blijk van een verbazingwekkende dynamiek, die zich ook nog eens vertaalt in gunstige financiële resultaten.

Na de overname behield Tata Motors het vertrouwen in het bestaande JLR-managementteam onder aanvoering van CEO Ralf Speth (62). De minzame manager van Duitse komaf leerde de stiel bij BMW en treedt, ondanks de succesvolle opmars van JLR, zelden op de voorgrond. Neemt hij toch de micro ter hand, dan loont het de moeite oren te spitsen.

'Terwijl andere constructeurs praten over de toekomst, hebben wij ze gebouwd. Voor onze eerste volledig elektrische SUV hebben we alle conventies opzij geschoven. Het resultaat mag gezien worden: nuluitstoot schadelijke CO 2 en NOx in combinatie met sportieve prestaties en een zeer ruime actieradius. De nieuwe I-Pace brengt ons een stuk dichter bij onze visie op een schone, veilige en duurzame toekomst.'

Tussen de regels is te lezen dat de JPR-topman zijn concurrenten verwijt dat ze veel beloven maar hun beloften niet nakomen. En gelijk heeft hij. Audi, BMW en Mercedes zijn op achtervolgen aangewezen en bij Tesla houden ze hun hart vast... Jaguar heeft de jacht geopend.

I-Pace beschikt over sterke troefkaarten

De volledig elektrische I-Pace werd van bij het begin ontworpen als een elektrische auto (EV) en onderscheidt zich door een gedurfd, aerodynamisch design en royaal ruimteaanbod binnenin - de koffer omvat 656 liter.

Twee elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van 400 pk en 696 Nm drijven de vier wielen aan en garanderen uitermate sportieve prestaties voor een SUV: in 4,8 seconden van 0 tot 100 km/u. Zijn lithium-ionbatterij van 90 kWh is opgebouwd uit 432 zakcellen en zit verwerkt in de bodem van de wagen, wat de wegligging ten goede komt en biedt een rijbereik van 480 kilometer volgens de nieuwe WLTP-cyclus.

De aluminium EV-structuur vertaalt zich in Jaguars stijfste koetswerkstructuur met een ideale gewichtsverdeling van 50:50. Een snelle gelijkstroomlader (100 kW) laadt 80 procent van de batterij op in minder dan 45 minuten, elke 15 minuten laadtijd garandeert een rijbereik van 100 kilometer. Thuis opladen kan natuurlijk ook; aan een WallBOx op wisselstroom (7 kW) loopt de oplaadtijd op tot 10 uur.

De zogenaamde 'Smart Settings'-technologie gebruikt artificiële intelligentiealgoritmen om de I-Pace af te stemmen op de individuele voorkeuren van zijn bestuurder. De ene leert van de andere! Draadloze updates zorgen ervoor dat de wagen steeds over de nieuwste software beschikt.

Op de I-Pace vinden we het Touch Pro Duo-infotainmentsysteem terug uit de E-Pace; de combinatie van aanraakschermen, capacitieve sensoren en aanraakgevoelige fysieke bedieningselementen verhoogt het gebruiksgemak.

Het navigatiesysteem analyseert de topografie van de route tot aan de eindbestemming en combineert deze gegevens met eerdere ritten, inclusief rijstijl, voor een uiterst nauwkeurige berekening van het gepersonaliseerde rijbereik en laadstatus. Daardoor moet de bestuurder niet bevreesd zijn om onderweg zonder stroom te vallen. De onderhoudsinterval bedraagt 33.000 km/2 jaar, Jaguar geeft bovendien een acht jaar batterijgarantie.

Tegemoetkoming van 2.000 euro van Vlaamse overheid

Met zijn nuluitstoot kunnen eigenaars van een I-Pace in Vlaanderen genieten van een lagere verkeersbelasting en zijn ze vrijgesteld van BIV of rijtaks. Bij aankoop krijgen ze bovendien een financiële tegemoetkoming van de Vlaamse overheid van 2.000 euro.

De I-Pace wordt gebouwd in het Oostenrijkse Graz waar ook de E-Pace van de band rolt. De nieuwkomer kan vanaf nu worden besteld en is beschikbaar in vier versies: First Edition, S, SE en HSE. De goedkoopste versie kost net geen 79.000 euro.

Revolutionair autodesign

De I-Pace draagt de signatuur van Ian Callum (63), sinds 1999 director of design bij Jaguar. 'De elektrische aandrijving gaf ons nooit geziene designvrijheden. Wij zijn vertrokken van een wit blad papier, gaven hem een indrukwekkend 'cab forward' profiel, unieke proporties en een uitzonderlijke interieurruimte met de achterliggende gedachte dat hij onmiddellijk als een Jaguar herkenbaar moest zijn. In alle bescheidenheid meen ik te mogen zeggen dat we in ons opzet zijn geslaagd.'

Ook het interieur laat geen twijfel bestaan over de afkomst van de I-Pace. Plaatsnemen in de I-Pace is binnentreden in de Jaguar-wereld, met veel aandacht voor detail en geavanceerde functionaliteit met als blikvanger de zwevende middenconsole. Het royale interieur biedt 890 mm beenruimte en omvat een ingenieuze opbergruimte. Door het ontbreken van een middentunnel achteraan, biedt de middenconsole plaats aan een extra opbergvak van 10,5 liter. Schuiven onder de achterste stoelen bieden een ideale opbergruimte voor tablets en laptops. Het optionele panoramadak over de volledige lengte vergroot de indruk van ruimte. Zowel het glazen dak als de ruiten absorberen infraroodstraling om het interieur koel te houden en de behoefte aan zonneschermen te elimineren.

Korte kennismaking in de sneeuw

Of dat in werkelijkheid ook zo is, dat hebben we nog niet kunnen testen. Op de vooravond van de persopening van het Autosalon van Genève hadden we op een nabijgelegen parking de gelegenheid om als eerste kennis te maken met de nieuwkomer. Meer dan een korte slalomrit zat er door de gure weeromstandigheden spijtig genoeg niet in. Op een uitvoerig testverslag is het dus nog even wachten. Maar nu al staat vast dat de I-Pace een grote toekomst tegemoet gaat en dat Jaguar zijn directe concurrenten te snel af is geweest. De I-Pace ziet er niet alleen uitdagend en verleidelijk uit, hij levert bovendien duurzame sportwagenprestaties in combinatie met de functionaliteit van een SUV met vijf plaatsen.

Op die manier integreert hij zich naadloos in het Pace-modellengamma van Jaguar dat in snel tempo evolueert van een sportwagen- naar een SUV-merk.