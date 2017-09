Elektrische Jaguar I-Pace gaat racen

De Jaguar I-Pace komt volgend jaar op de markt en om het debuut van deze elektrische crossover extra glans te geven wordt eveneens een raceserie voorzien met dit nieuwe model. Niet toevallig zal deze Jaguar I-Pace eTrophy aantreden in het voorprogramma van de Formule E, de eenzitters die eveneens gebruik maken van een elektrische aandrijving. De races zullen 30 minuten duren en vormen een uitstekende test voor de batterijen en de aandrijving die zo goed als identiek zijn aan de productieversie.

Leuk hierbij is dat de I-Pace eTrophy met een veld van maximum 20 wagens in actie komt in het centrum van tal van wereldsteden zoals New York, Parijs en Hong Kong. Exacte specificaties van de I-Pace zijn nog niet bekend, maar de concept car maakte gewag van een vermogen van 400 pk en een rijbereik van 500 km. (Belga)