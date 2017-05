Elektrische Elextra is razendsnel

De Elextra is een sportieve vierdeursberline met een volledig elektrische aandrijflijn. In dit project staan exclusiviteit, functionaliteit, prestaties en efficiëntie centraal. Het Zwitserse merk wil weldra met de productie starten van een eerste reeks van 100 exemplaren en levert daarmee een exclusieve concurrent voor de populaire Tesla Model S.

De Elextra maakt gebruik van een koolstofvezel monocoque en wordt op de vier wielen aangedreven door een 690 pk sterke elektromotor. Het rijbereik zou 600 kilometer bedragen en de prestaties zijn bijzonder indrukwekkend met een sprint van 0 tot 100 km/u in 2,6 seconden en top van meer dan 250 km/u. De prijs is nog niet bekend maar zal wellicht in lijn liggen met het exclusieve karakter van de Elextra.(Belga)