Elektrische auto's: geen reden om te twijfelen aan Vlaamse overheid, zegt Tommelein

Uit een onderzoek van de VAB blijkt dat in de eerste helft van 2018 slechts 0,51 procent van de nieuw verkochte wagens volledig elektrisch was. De doelstelling van de Vlaamse overheid om tegen 2020 een marktaandeel van 7,5 procent te halen, noemt VAB daarom 'onrealistisch'.

Het is volgens de organisatie de overheid zelf die de grootste hinderpaal vormt voor de doorbraak van de 100 procent elektrische wagen. Potentiële kopers twijfelen eraan of de bestaande stimuli overeind zullen blijven, na negatieve ervaringen uit het verleden, luidt het.

Stimuleren

Minister Tommelein voelt zich niet aangesproken. 'Er is geen enkele reden om te twijfelen aan de Vlaamse overheid', zegt hij in een reactie.

Hij benadrukt dat er een zero-emissiepremie wordt uitgereikt bij de aankoop van een elektrische wagen of een andere wagen zonder uitstoot, bijvoorbeeld op brandstofcellen. Ook moet er geen belasting op inverkeerstelling (BIV) of jaarlijkse verkeersbelasting worden betaald. Die vrijstellingen gelden voor de volledige levensduur van het voertuig. De hoogte van de zero-emissiepremie schommelt tussen de 2.000 en de 4.000 euro en is afhankelijk van de cataloguswaarde van de auto.

Tommelein benadrukt dat het maximale premiebedrag dit jaar, anders dan eerst de bedoeling was, niet is gezakt, 'precies om nog meer mensen te stimuleren'.

Tommelein heeft wel begrip voor de twijfels bij de fiscale aftrekbaarheid van de autokosten, maar wijst erop dat die bevoegdheid bij de federale overheid zit.