Efficiëntere benzinemotoren op komst

Volgens specialisten zouden tegen 2040 wagens met verbrandingsmotoren nog steeds 30 tot 50 procent van de wereldmarkt uitmaken op voorwaarde dat hun rendement voldoende hoog is. In theorie is het rendement van een benzinemotor ongeveer 60 procent, maar in de praktijk bedraagt dit amper 35 procent. Dit betekent dat op 10 liter benzine, er 6,5 liter verloren gaan.

Het Franse bedrijf MCE5 gelooft dat het veel beter kan en investeert sinds het begin van deze eeuw in de ontwikkeling van benzinemotoren. Volgens hen zou een nieuwe generatie motoren een piekrendement van 50 procent kunnen bereiken, en dat tijdens het grootste deel van de rijtijd, wat tot een veel lager brandstofverbruik zou moeten leiden.

De oplossing schuilt in de variabele compressieverhouding, die moet toelaten dat het lucht-brandstofmengsel onder een optimale druk blijft, zonder een risico op spontane detonatie. MCE5 verkocht zijn technologie reeds onder licentie aan het Chinese Dongfeng en spreekt ook met andere constructeurs. "De grote automobielgroepen kunnen onze technologie op 12 maanden tijd implementeren", stelt Jean-François Roche, de CEO van MCE5. Van de bekende automerken pakt voorlopig enkel Nissan uit met krachtbronnen met een variabele compressie. Maar ook partner Renault zal nog dit jaar op de trein springen. (Belga)