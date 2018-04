Eerste Morgan Aero GT is een feit

Het eerste met de hand gebouwde exemplaar van de Aero GT werd zopas opgeleverd. Deze open Morgan werd in een opvallend blauw gelakt (Miami Blue) en is voorzien van de specifieke bumpers en spoilers die eerder op de conceptversie te zien waren. Het interieur wordt met zwart leer afgewerkt. Voor de aandrijving van de Aero GT rekent Morgan op de diensten van BMW, want in het vooronder zit een opgeboorde atmosferische V8-motor (N62) van de Zuid-Duitse fabrikant die 4,8 liter meet en 376 pk levert. De Britse fabrikant gaat voor een manuele zesversnellingsbak. De oefening van 0 tot 96 km/u lukt in 4,6 seconden en de topsnelheid bedraagt 170 mph (ong. 274 km/u). Van deze bijzonder versie zullen slechts 8 exemplaren worden gebouwd.(Belga)