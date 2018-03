Eerste Ford GT geleverd in België

Dat was de keuze van de trotse eigenaar Loïc Deman die het koetswerk van zijn Ford GT in lichtblauw liet lakken als verwijzing naar de legendarische Gulf Ford GT40 "Nummer 6", waarmee Jacky de 24 Uren van Le Mans won in 1969. Ickx zou Deman zelfs beloofd hebben de wagen te komen signeren eens hij geleverd is. Loïc Deman is gek van de originele GT40 en bezit eveneens de vorige generatie van de Ford GT, die in 2005 werd gelanceerd. Hij bezit daarnaast nog tal van andere fraaie Fords, waaronder een Thunderbird uit 1955 en een 1980 Tyrell 010 F1 met een Ford Cosworth V8, waarmee hij regelmatig aan historische races deelneemt.

Het was in het kader van de 50e verjaardag van de historische triple van de Ford GT40 in de 24 Uren van Le Mans in 1966 dat Ford in 2016 deze nieuwe Ford GT40 onthulde. Met het volledig in carbon opgetrokken koetswerk en zijn 655 pk sterke V6 biturbo 3,5 liter EcoBoost is dit een heel bijzondere hypercar.(Belga)