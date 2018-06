Eerste 100% elektrische Porsche wordt Taycan

In die zin is de benaming Boxster een samentrekking van de woorden boxer (wat slaat op de motor) en roadster of de Cayman die vastberaden en wendbaar is, net als het gelijknamige dier. De nieuwe Taycan wordt aangedreven door twee synchrone elektromotoren die samen 600 pk of 440 kW ontwikkelen. De fabriek van Zuffenhausen belooft een acceleratie van 0 tot 100 km/u in 3,5 seconden en de oefening van 0 tot 200 km/u lukt in 12 tellen.

De constructeur geeft ook aan dat de wagen een rijbereik van 500 km haalt, gemeten volgens de (oude) NEDC-rijcyclus. In de praktijk zal dat neerkomen op 350 tot 400 km.

Porsche geeft tot slot nog aan dat de lancering van de Taycan ook 1.200 bijkomende jobs zal betekenen, alleen al op de historische site van Zuffenhausen. De productie van dit model zal begin 2019 worden opgestart.(Belga)