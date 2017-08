Eén op twee bromfietsen is nog steeds niet ingeschreven

Volgens schattingen van FEBIAC, de Belgische Federatie van de Automobiel- en Tweewielerindustrie, is van de 200.000 bromfietsen in ons land nog maar de helft ingeschreven. Zonder nummerplaat zal men tegen het einde van dit jaar niet meer mogen rijden. Bromfietsen moeten in ons land ingeschreven worden en van een nummerplaat voorzien zijn. De invoering van de nummerplaten dateert van 31 maart 2014 voor nieuwe bromfietsen en tweedehandsvoertuigen die na die datum aangekocht zijn. Voor bromfietsen aangekocht voor 31 maart 2014 (het 'bestaande park') ging de verplichting om in te schrijven in op 11 december 2015, met een overgangsperiode tot 10 december 2016. Omdat in december vorig jaar nog lang niet alle bromfietsen en lichte vierwielers ingeschreven waren, heeft de overheid toen de overgangsperiode ('regularisatieperiode') verlengd tot 10 december 2017.

Maar naar nu - met nog vier maanden te gaan - blijkt is er nog steeds een groot aantal van de bromfietsen die voor 31 maart 2014 aangekocht zijn, niet ingeschreven. De regularisatie-procedure bestaat uit twee stappen. Wie een bromfiets of lichte vierwieler wil regulariseren moet die op basis van het gelijkvormigheidsattest (of een kopie ervan) laten registreren bij bpost. Men ontvangt dan een roze inschrijvingsformulier waarmee via de verzekeraar een nummerplaat aangevraagd kan worden. Die procedure heeft een éénmalige kost van 42 euro (de regularisatie, het doorsturen door bpost van de technische gegevens naar de DIV, de kentekenplaat en het kentekenbewijs).(Belga)