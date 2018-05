Eén op drie van de nieuw verkochte wagens is een SUV

Constructeurs spelen gretig in op deze trend, want vandaag worden deze modellen in alle maten geleverd en zijn ze vertegenwoordigd in het B-, het C- en het D-segment. Dergelijke modellen zijn bovendien niet langer een voorrecht van premiummerken, de budgetvriendelijke Dacia Duster is daarvan het beste bewijs. De MPV-modellen van weleer zijn inmiddels vervangen door SUV's en ook de klassieke berlines boeten in ten voordele van SUV's. Nederlandse statistieken geven aan dat vooral (70%) oudere automobilisten (55+) vallen voor dergelijke modellen omwille van de hoge in- en uitstap die voor een vergrijzende bevolking als comfortabel wordt ervaren. Als die theorie klopt, zal het aandeel SUV's in de komende jaren mogelijk nog toenemen.

Hoewel de grote meerderheid van dit type voertuigen geen vierwielaandrijving heeft, verbruiken ze een stuk meer dan gezinswagens met een meer conventionele vorm zoals bijvoorbeeld een break omwille van hun hogere bouw en de bijhorende extra luchtweerstand. Vooral bij SUV-modellen met een benzinemotor is het meerverbruik ten opzichte van een lichter en vooral lager model significant. Dat is slecht nieuws voor de globale CO2-emissie van ons wagenpark dat na een periode van daling opnieuw aan het stijgen is. De toename van stoere SUV-modellen is één oorzaak, het feit dat steeds meer consumenten hun diesel inruilen voor een benzinemotor ligt ook aan de basis van deze hogere CO2-cijfers. De combinatie van meer SUV's en meer benzinemotoren voorspelt weinig goeds voor de evolutie van de emissie van koolstofdioxide.(Belga)