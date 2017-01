'Eén op de vier nieuwe auto's in 2017 is een SUV'

Uit een recent grootschalig onderzoek naar de koopintenties van de Europese bevolking in opdracht van een Duitse constructeur blijkt dat 80 procent van de eigenaars van een SUV zich straks opnieuw een gelijkaardig model wil kopen. Van wie vandaag met een berline, break of coupé rijdt, denkt 40 procent eraan om volgende keer een SUV te kopen. Ondanks dat die 10 tot 20 procent meer brandstof verbruikt en een hogere CO2- en NOx-uitstoot laat optekenen, verovert de SUV dus almaar meer harten. Vooral dat van sportieve gezinnen en 60-plussers. Die laatsten vallen voor de hogere instap en voor het betere overzicht over het verkeer dat zij vanuit hun hogere zitpositie hebben. Een SUV kan ook beter overweg met een putje in de rijweg of de ene of andere boordsteen.

