Een nieuw boek voor motocrossfans

Momenteel werkt de redactie aan het tweede deel over de periode tussen 1981 en 1996. Met deze twee delen en de eerder gepubliceerde jaarboeken van Motorgazet is de volledige geschiedenis van de motorcross dus eindelijk in boekvorm verkrijgbaar. Dit werk legt niet de nadruk op de beelden, maar wel op de geschiedenis en de resultaten. Zo werden de klassementen van alle wereldkampioenschappen in tabelvorm opgenomen, zodat de lezer een mooi overzicht heeft van de prestaties van alle piloten per jaar. Ook het Belgisch kampioenschap werd vermeld.

Dit Nederlandstalige boek telt 196 pagina's, is uitgevoerd in zwart-wit, heeft een harde kaft en kost 45 euro, exclusief verzendkosten. Het is te bestellen op www.motorgazet.be(Belga)