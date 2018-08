Een Bugatti Chiron in Lego

Dit nieuwe model uit de Technics collectie van Lego is een Bugatti Chiron op schaal 1:8, die 56 cm lang en 25 cm breed is als alle 3599 stukjes samengebouwd zijn. Uiteraard hebben de designers weer optimaal hun best gedaan om de glooiende vormen van de echte Bugatti zo goed mogelijk weer te geven, wat natuurlijk niet eenvoudig is met de hoekige blokjes. Maar is het resultaat verbluffend met correcte proporties en veel oog voor detail.

Niels B. Christiansen, CEO van de Lego Groep, verklaart: "Het is geweldig dat ons merk kon samenwerken met Bugatti. Met dit model hebben we bewezen dat echt alles met Lego-blokjes te maken is. Bovendien zijn de technische details op deze Lego-Bugatti fascinerend."

De ontwerpers leverden inderdaad fraai werk door ook de beweegbare achtervleugel, een functionerende schakelpook en een zeer realistische reproductie van de W16-motor met bewegende zuigers in het schaalmodel te integreren. Zoals verwacht hangt aan deze unieke Lego-kit ook een stevig prijskaartje, van 399 euro. Iets betaalbaarder is de minder gesofisticeerde kit (met nog steeds 1290 stukjes) van de Aston Martin DB5, die Lego eveneens pas op de markt bracht en slechts 169,99 euro kost.(Belga)