Een BAC Mono voor de politie van Man

Het eiland Man is een mythische plaats voor auto- en motorliefhebbers. Niet alleen omwille van de prachtige natuur maar vooral omdat er geen snelheidsbeperkingen zijn. Ook de plaatselijke bevolking houdt van snelle wagens en motoren. Dat blijkt nog maar eens uit de recentste aankoop van de plaatselijke politie. Die nam zopas een BAC Mono in gebruik. Dit is eigenlijk een razendsnelle eenzitter die ook gehomologeerd is voor de openbare weg. De rol van deze wagen bij de ordediensten is dubbel. Enerzijds is dit het ideale stel wielen om snelheidsduivels te onderscheppen. En daarnaast wordt hij ook een blikvanger op evenementen waar de politie preventief jongeren wil aanzetten tot verantwoordelijk rijden.

De 'piloot' van dienst in de BAC van de 'cops' is Andy Greaves, die over de nodige race-ervaring beschikt om deze bolide in alle omstandigheden onder controle te houden. De relatie tussen het eiland Man en de constructeur uit Liverpool is vrij close want hier werd de BAC in 2011 voorgesteld en op dit terrein kwamen de ingenieurs de wagen ook afstellen. Recent vond op Man eveneens de eerste BAC-meeting plaats waarbij 12 wagens present waren. (Belga)