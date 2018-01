Een auto in de kleur van je ogen? Test het op het salon

Opel wil daarmee tegemoet komen aan het kleurendilemma waar veel consumenten mee worstelen, luidt het in een persbericht. 'Het rood dat de fabrikant voorstelt, is voor de smaak van de klant misschien te donker, het blauw te licht en het groen te muntachtig. Met het Exclusive-programma wil Opel als eerste volumefabrikant zijn klanten de mogelijkheid bieden om een exclusieve wagen samen te stellen, zonder toegevingen.'

Klanten van Opel Exclusive kunnen hun nieuwe Opel Insignia reeds personaliseren met vijftien vooraf gedefinieerde kleuren, maar de mogelijkheden zijn vrijwel oneindig. Kandidaat-kopers die verder willen gaan in de personalisatie, kunnen helemaal hun eigen kleur samenstellen, bijvoorbeeld die van hun lievelingsstropdas of die van hun ogen.

De constructeur introduceert daarvoor op zijn stand in paleis 5 van Brussels Expo de Insignia Eye Scanner. 'Wanneer je voor de scanner gaat staan, onderscheidt het systeem zes verschillende kleurtinten. Door middel van een selector kan je vervolgens de gewenste schakering selecteren en zo je eigen persoonlijke Insignia creëren.'

Voor wie niet naar het salon komt, heeft Opel aan alternatieven gedacht. In de online digitale 4K-showroom kunnen geïnteresseerden thuis, zonder scanner, een voertuig in hoge resolutie samenstellen op basis van een foto van een voorwerp of van zijn of haar ogen.