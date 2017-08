Duitse dieseltop: olifant heeft een muis gebaard

De top van de Duitse automerken en de ministers van Verkeer en Milieu vergaderden vorige week in Berlijn over voorstellen om de NOx-uitstoot van dieselmotoren te verminderen. De dieseltop, anderhalve maand voor de Duitse parlementsverkiezingen, leverde echter niet de verhoopte ingrijpende maatregelen op. Met een software-upgrade op kosten van de constructeurs los je het probleem van de milieuonvriendelijke diesel en slechte luchtkwaliteit in de Duitse grootsteden niet op. De olifant heeft een muis gebaard.