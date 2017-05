Ducati Museum nu ook in weekends open

Wie deze zomer in de buurt van het Italiaanse Bologno verzeild raakt en bovendien fervent motorfan is, houdt best eens halt voor een bezoek aan het Ducatie Museum. Dat bevindt zich naast de fabriek en is absoluut een magische plek voor liefhebbers van het Italiaanse motormerk. De hele merkgeschiedenis en de grootste successen van Ducati staan er tentoongesteld in de vorm van de prachtige tweewielers. Ook de wegmotoren en de allereerste modellen van Ducati zijn er te bewonderen.

Elk jaar bezoeken meer dan 40.000 bezoekers het museum, dat vorig jaar nog volledig werd gerenoveerd. Het succes is zo overweldigend dat de verantwoordelijken hebben besloten het museum elk weekend open te houden vanaf deze maand. Praktische informatie en meer details staan op de website van het motormerk Ducati.(Belga)