DS X E-Tense lonkt naar de toekomst

DS, het innovatieve luxemerk van de PSA Groep, wil eigenzinnige wagens aanbieden, ver weg van het kader van de mainstream mobiliteit. Het designteam stortte zich recent op een stijloefening om de DS van 2035 te creëren. Deze DS X E-Tense is dus een toekomstvisie van de Franse premium wagen met heel wat interessante ideeën en snufjes.

Je krijgt bijvoorbeeld toegang tot de cockpit via een deur in de vorm van een schild uitgevoerd in carbon en leder. Aan boord neemt de zetel de lichaamsvorm van de bestuurder aan, net zoals een kuipstoel in een racewagen. Maar door de liggende positie werd meteen het zwaartepunt aanzienlijk verlaagd. De DS X E-Tense heeft nog steeds een stuurwiel, want dit is het symbool voor autopassie bij uitstek.

Een origineel idee is de bodem in doorschijnend glas waardoor je de weg onder de wagen ziet doorglijden. IRIS, de persoonlijke assistent voorgesteld in de vorm van een hologram, controleert de functies van de wagen en verzekert de connectiviteit met de buitenwereld. In deze cocon werden de vloeiende lijnen behouden door het gebruik van glazen oppervlakken in plaats van de gebruikelijke schermen.

De aandrijving is 100% elektrisch met een vermogen van 540 pk en garandeert voldoende dynamiek. Bovendien is er voor gebruik op circuit een specifieke modus voorzien om over 1.360 pk te beschikken! Verder maakt het koetswerk gebruik van nieuwe technologie om zichzelf te herstellen na een aanrijding. Zoals reeds gezegd heeft de DS X E-Tense vooral de ambitie om autoliefhebbers aan het dromen te zetten en bestaat het voertuig momenteel nog enkel in een film die in de DS Stores wordt getoond.(Belga)