DS gaat elektrisch

De grote baas van DS (Yves Bonnefont) deed deze uitspraken in de rand van de Formula E grand prix die in Parijs werd georganiseerd. De toekomstige modellen zullen ofwel een volledig elektrische aandrijving hebben met een grote batterij, maar het kunnen eveneens plug-in hybride modellen zijn die voorzien zijn van een klassieke verbrandingsmotor en waarvan je de batterij oplaadt aan het stopcontact of een wallbox.

DS is consequent en toonde zopas reeds de DS Crossback E-TENSE 4x4. Dat is een eerste plug-in hybride model dat een systeemvermogen levert van 300 pk. Deze E-TENSE haalt een elektrisch rijbereik van ongeveer 50 km. Deze crossover zou in de herfst van 2019 bij de DS-dealers moeten staan. Op het volgende salon van Parijs (de Mondial) belooft het luxemerk van de PSA-groep ook een volledig elektrisch aangedreven DS-model.(Belga)