Dit is de tweede generatie Audi Q3

Deze vernieuwde versie krijgt niet alleen een scherper design, ook het interieur groeit en de wagen wordt een stuk polyvalenter. Net zoals bij de grotere Audi-modellen, krijgt dit model een volledig digitaal dashboard en tal van nieuwe infotainment mogelijkheden en innovatieve rijhulpsystemen.

Bij dat alles komt ook nog een vernieuwd onderstel dat voor nog meer rijcomfort moet zorgen. Ook de afmetingen van de auto gaan er op vooruit, want hij is 4.485 mm lang, 1.856 mm breed en 1.585 mm hoog. De wielbasis is met 77 mm gegroeid en dat komt vooral de interieurruimte ten goede. Achteraan is de achterbank verschuifbaar over een rail van 150 mm. De kofferinhoud varieert van 53 tot 1.525 liter al naargelang de configuratie.

Vanaf de lancering voorziet de constructeur uit Ingolstadt vier motorisaties (drie benzinemotoren en één diesel) met vermogens tussen 150 en 230 pk. De permanente vierwielaandrijving is standaard op alle modellen. Deze nieuwe Q3 zal gebouwd worden in het Hongaarse Györ en zal vanaf november 2018 in de Belgische toonzalen staan.(Belga)