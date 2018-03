Dit is de Opel Corsa GSi

Deze sportieve Corsa maakt het verschil met zijn doordeweekse soortgenoten aan de hand van een sportonderstel dat op de Nordschleife van de Nürburgring werd afgesteld. Je herkent deze snelle driedeursversie aan de grotere luchtinlaat, het radiatorrooster met honingraatmotief en de zwarte dwarsbalk op de motorkap.

Achteraan valt de spoiler op en de chroom uitlaat in de aangepaste achterschort. Opel heeft ook al een Corsa OPC (1.6 Turbo met 207 pk) in het gamma en wil nog niet verklappen over welke motor de GSi-versie zal beschikken.

De carrière van deze snelle Corsa zal overigens van korte duur zijn, want volgend jaar komt er al een nieuwe Corsa die samen met PSA zal worden ontwikkeld. Dat zal meteen ook de eerste Opel met een volledig elektrische aandrijving worden want het ziet er niet meteen naar uit dat het merk uit Bochum de Ampera-e alsnog zal commercialiseren.(Belga)