Dit is de nieuwe VW Touareg

De keuze voor Peking komt niet als een verrassing want voor grote SUV-modellen in China de belangrijkste groeimarkt. Meer nog, in dit luxesegment verwacht men in China een verdubbeling van de markt tegen 2023. Deze Touareg van de derde generatie gebruikt de spitstechnologie van Volkswagen en wordt boven de Tiguan gepositioneerd. Hij zal uiteraard ook op onze Europese markt worden gecommercialiseerd. De constructeur geeft vandaag al een schets vrij van de nieuweling. Het lijkt alsof de daklijn iets lager komt te liggen, de brede C-stijl blijft wel op post.

Volkswagen geeft aan dat er een vernieuwend digitaal dashboard komt (Innovision cockpit) met tal van connectiviteitsoplossingen. Op technisch vlak belooft VW vierwielaandrijving, luchtvering, een meesturende achteras en een actieve koetswerkstabilisatie. Over de motorisaties blijft het erg stil. Het lijkt vanzelfsprekend dat er een hybride en mogelijk een plug-in hybride versie komt, want dit is noodzakelijk om een rol van betekenis te kunnen spelen op de geviseerde Chinese markt. Of de Touareg - net als Porsche - afscheid zal nemen van de dieselmotor is voorlopig niet duidelijk.(Belga)