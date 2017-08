Distinguished Gentleman's Ride 2017

Voor de gelegenheid halen mannelijke en vrouwelijke motorrijders hun caféracers, bobbers of scramblers van stal voor een motorrit. Op deze manier halen ze fondsen op die bedoeld zijn om de strijd tegen deze ziekte mee te financieren. De ziekte maakt wereldwijd elk uur een slachtoffer. Net als vorig jaar zal Triumph Motorcycles een handje toesteken bij de internationale organisatie van dit initiatief. Vorig jaar werd 5 miljoen dollar opgehaald met dit evenement dat elk jaar groeit. De enige voorwaarde om deel te nemen, is dat het stijlvol moet zijn. Men kan ook inschrijven voor een rit of men kan ook een motorrijder die deelneemt sponsoren via een donatie op de website van de Distinguished Gentleman's Ride. Alle informatie is te vinden via www.gentlemansride.com(Belga)