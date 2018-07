Dieselhetze ontwricht tweedehandsautoverkoop

De ene zijn dood, is de andere zijn brood! Volgens Gocar DATA, specialist in data-analyse van de automarkt, is de vraag naar tweedehandsbenzinewagens de voorbije twee jaar met 70 procent gestegen. Waarbij het einde van de hausse nog niet in zicht blijkt: 6 op de 10 Belgen die vandaag op zoek zijn naar een occasiewagen kiezen voor een benzine. Het slechte nieuws is dat amper 1 op de 5 occasies die te koop staat, een benzinewagen is. Parallel is de vraag naar tweedehandsdieselwagens sinds september 2015 met 30 procent gedaald, van 71 naar 41 procent.

