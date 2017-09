Derde generatie Porsche Cayenne

Daarmee wordt ook duidelijk dat deze SUV andermaal bedacht is voor de weg. Hij wordt geleverd op mixed banden en voor het eerst komt er ook een meesturende achteras. Door de actief gestuurde vierwielaandrijving reageert hij nog verfijnder en leuker in bochten. Porsche heeft de wagen ook wendbaarder gemaakt wat handig is in de stad. Optisch gezien spreekt hij de nieuwste designtaal die ook al op andere modellen werd gebruikt zoals de rode band die beide achterlichten verbindt en de fijner besneden neus.

Een andere nieuwigheid is het PSCB remsysteem met gietijzeren remschijven met een bekleding van carbon en wolfraam. Op die manier kan men de frictie tussen schijf en remvoeringen optimaliseren waardoor slijtage wordt beperkt en ook minder remstof wordt geproduceerd. Deze SUV uit Stuttgart krijgt eveneens het nieuwe Sport Chrono Pack met de functies die eerder in de 911 werden gelanceerd. (Belga)