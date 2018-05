Derde generatie Mercedes CLS heeft verschillende karakters

Met de CLS creëerde Mercedes-Benz in 2003 een nieuwe koetswerkvariante die de elegantie en dynamiek van een coupé combineerde met het comfort en functionaliteit van een limousine. Inmiddels is de derde generatie CLS een feit: zij beschikt over nieuwe zes- en viercilinderbenzine- en dieselmotoren en offreert een imponerend reis- en geluidscomfort.