De winnaars van Villa d'Este

De jury samengesteld uit invloedrijke personen uit de auto- en designwereld kreeg dit jaar weer een bijzonder hoogstaand deelnemersveld voorgeschoteld. En dat leverde enkele fraaie winnaars op. De Best of Show prijs ging naar de Alfa Romeo Giulietta SS Prototipo uit 1957, die getekend werd door Franco Scaglione en opvalt met zijn elegante, futuristische stroomlijn. Dit prototype was trouwens de voorloper van een bekend productiemodel: de Giulietta Sprint Speciale die in 1959 op de markt kwam. Vandaag hoort deze wagen toe aan de bekende verzamelaar Corrado Lopresto. Een andere belangrijke prijs, de Coppa d'Oro Villa D'Este, is het resultaat van een stemming van het aanwezig publiek en ging dit jaar naar de Lurani Nibbio uit 1935. Deze wagen werd bedacht door de Italiaanse autojournalist Giovanni Lurani die er ook enkele snelheidsrecords mee vestigde. Voor de aandrijving zorgde aanvankelijk een 500cc tweecilindermotor van Moto Guzzi die later door een 250cc werd vervangen. Bij de motoren ging de Best of Show prijs naar de Puch 250 Indien-Reise uit 1933. (Belga)