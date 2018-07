De Volvo 440 viert zijn 30e verjaardag

Met de 440 toonde Volvo aan dat voorwielaandrijving de weg was die gevolgd moest worden voor het toekomstige gamma. In september 1980 was het eerste prototype met voorwielaandrijving klaar. Hoewel het voornaamste doel hiervan het testen van de verschillende functies was, leek het qua uiterlijk op wat later de Volvo 440 zou worden. Het had voorwielaandrijving en was een plezier om mee te rijden. De binnenruimte was vrij groot, terwijl de buitenafmetingen compact bleven.

De Volvo 440 was een modern vijfdeursmodel met een praktische achterbank in twee delen. Het middenpaneel van het dashboard was naar de bestuurder gericht, waardoor hij gemakkelijker toegang had tot de bedieningselementen. In 1989 werd dan de 460 voorgesteld, een berlineversie van de 440 die 10 centimeter langer was. De productie van de Volvo 440/460 werd in november 1996 stopgezet: de opvolgers, de S40 en de V40, werden op dat moment al meer dan een jaar gelijklopend geproduceerd.(Belga)